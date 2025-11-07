EXPO DESSINS & DOCUMENTAIRE SURPRISE Le Burgaud
EXPO DESSINS & DOCUMENTAIRE SURPRISE
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Nous vous attendons nombreux !
À partir de 19h00 Vernissage de l’exposition des œuvres des enfants du cours de dessin.
À partir de 21h00 Projection d’un documentaire surprise …
Vous avez la possibilité de manger sur place ! 8 .
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com
English :
We look forward to seeing you!
German :
Wir erwarten Sie zahlreich!
Italiano :
Non vediamo l’ora di vedervi lì!
Espanol :
Esperamos verle allí
