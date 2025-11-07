Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

EXPO DESSINS & DOCUMENTAIRE SURPRISE Le Burgaud

EXPO DESSINS & DOCUMENTAIRE SURPRISE

EXPO DESSINS & DOCUMENTAIRE SURPRISE Le Burgaud vendredi 7 novembre 2025.

EXPO DESSINS & DOCUMENTAIRE SURPRISE

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07

Date(s) :
2025-11-07

Nous vous attendons nombreux !
À partir de 19h00   Vernissage de l’exposition des œuvres des enfants du cours de dessin.
À partir de 21h00 Projection d’un documentaire surprise …

Vous avez la possibilité de manger sur place ! 8  .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie   burgaud31@gmail.com

English :

We look forward to seeing you!

German :

Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Esperamos verle allí

L’événement EXPO DESSINS & DOCUMENTAIRE SURPRISE Le Burgaud a été mis à jour le 2025-11-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE