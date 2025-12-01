Expo d’hiver Monde de fous Cholet

Expo d’hiver Monde de fous

17 bis rue du Verger Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 10:00:00

fin : 2025-12-27 19:00:00

Date(s) :

2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29

L’Atelier des Arts Modernes présente l’exposition Monde de fous du peintre contemporain Choletais, Arno BIGOT. Né à Cholet, il fit une carrière de dessinateur et d’ingénieurie dans la construction avant de révéler l’artiste plasticien multi récompensé. .

17 bis rue du Verger Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 69 14 84 79 atelier.des.arts.modernes@free.fr

