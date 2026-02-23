Expo Direction mars ! place Bellegarde Aix-en-Provence

Expo Direction mars !

Du 04/03 au 28/03/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h. place Bellegarde La Galerie Miniature Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Galerie alternative associative, La Galerie Miniature propose sa nouvelle exposition très singulière du mois de mars avec un presque vernissage gratuit samedi 7 mars à partir de 17h30.

Le mois de mars se profile à La Galerie Miniature et quoi de mieux, pour cheminer vers le printemps, que les singuliers véhicules de Dominique Lemoine ! Les dessins de l’artiste ardennais rejoignent le kiosque, avec les peintures grands formats et photos de Chanari, les linogravures de MKA, les peintures d’Edith Donc, les encres et aquarelles de Pierre Charpentier, les dessins et gravures de Sam Ectoplasm et les cyanotypes (photo argentique) de Matthieu Kedzierski.



Plusieurs artistes de février prolongent leur présence Claire Temporal (sculptures os et dentelle), Nadya Olcer (dessin-peinture), Bera Roze (peinture), Laure B. (peintures-collages), Flora Guéton (assemblages sur bouchons). Et toujours les travaux de Didier Gianella (collages) et Emmanuelle de Rosa (détournements), fondateurs de La Galerie Miniature.

Rendez-vous pour un presque vernissage samedi 7 mars de 17h30 à 19h30 en présence de plusieurs des artistes exposants. .

place Bellegarde La Galerie Miniature Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur automatikart@gmail.com

English :

Galerie alternative associative, La Galerie Miniature presents its new, highly unusual exhibition in March, with a free vernissage on Saturday March 7 from 5.30pm.

