Expo-Don : créations solidaires et partagées Centre d’hébergement Agnodice Paris vendredi 10 octobre 2025.

L’Expo-Don met en lumière le talent et le savoir-faire des seniors du 14e arrondissement, qui présentent leurs différentes confections lors d’une journée ouverte à tous.

Cet événement est pensé comme un temps de générosité et de rencontre, où les créations réalisées seront offertes aux familles et aux enfants du centre d’hébergement.

Au programme :

Une exposition des confections réalisées par les adhérents des clubs séniors.

Un temps de dons , pour partager le fruit de leur travail avec les visiteurs.

Une initiation à la confection d'objets, afin de permettre aux participants de découvrir et d'expérimenter eux-mêmes des techniques créatives.

Un rendez-vous chaleureux et solidaire qui valorise la transmission, la créativité et le plaisir de donner.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 10h30 à 17h00

gratuit

Renseignement auprès des clubs Didot tél. 01 45 39 93 51

Plaisance tél. 01 45 43 73 01

Tout public.

Centre d’hébergement Agnodice 39 avenue Villemain 75014 Paris

