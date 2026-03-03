Expo-dossier Plus penser que dire. Les armoiries de Bar-le-Duc dans tous leurs états Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Expo-dossier Plus penser que dire. Les armoiries de Bar-le-Duc dans tous leurs états

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

Début : Mercredi Samedi 2026-04-08 10:30:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

2026-04-08

Deux bars, une couronne, trois pensées et une devise, Plus penser que dire les armoiries de Bar-le-Duc sont bien connues, faisant partie du quotidien des habitants de la ville.

En effet, elles ornent grilles et monuments, mais également nombre d’objets conservés au Musée barrois.

Des sceaux aux porte-clés publicitaires, des ouvrages du fonds anciens de la médiathèque aux médailles sportives, cette exposition montre la pluralité des objets qui supportent ces symboles de la cité.

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est

Two bars, a crown, three pansies and a motto, More thinking than saying : Bar-le-Duc’s coat of arms is well known, and part of the daily life of the city’s inhabitants.

In fact, they adorn gates and monuments, as well as a number of objects housed in the Musée barrois.

From seals to advertising key-rings, from books in the media library?s old collection to sports medals, this exhibition shows the wide range of objects that bear these symbols of the city.

Free admission.

