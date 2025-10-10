Expo « Eclat de rire » | Du 10 au 18 octobre à QJ QJ – Quartier Jeunes Paris

Expo « Eclat de rire » | Du 10 au 18 octobre à QJ QJ – Quartier Jeunes Paris vendredi 10 octobre 2025.

Expo « Éclat de

rire »

une exposition qui évoque la représentation des minorités ethniques dans l’humour depuis les années 1960, de Fernand Raynaud à Jamel Debbouze et le stand-up, en passant par Coluche, Smaïn et autre Desproges.

Dans le cadre de la 9ème semaine parisienne de lutte contre les discriminations le Quartier Jeunes vous propose une programmation exceptionnelle !

Le vendredi 10 octobre 2025

de 09h30 à 18h00

Fermé du vendredi 10 octobre 2025 au samedi 18 octobre 2025

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-10T12:30:00+02:00

fin : 2025-10-10T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-10T09:30:00+02:00_2025-10-10T18:00:00+02:00

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris