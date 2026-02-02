Expo Encres, Écrits et marbres

La Roseraie, 11 Montée du Jas Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

À l’occasion du printemps de la poésie, l’Embellie vous propose une nouvelle exposition intitulée Encres, Écrits et Marbres, au cours de laquelle vous pourrez voir encres, livres d’artiste et marbres gravés.

.

La Roseraie, 11 Montée du Jas Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 04 82 64 nadianelson@me.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the springtime of poetry, l’Embellie presents a new exhibition entitled Encres, Écrits et Marbres, featuring inks, artist’s books and engraved marbles.

L’événement Expo Encres, Écrits et marbres Dieulefit a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux