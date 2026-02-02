Expo Encres, Écrits et marbres Dieulefit
Expo Encres, Écrits et marbres Dieulefit samedi 14 mars 2026.
Expo Encres, Écrits et marbres
La Roseraie, 11 Montée du Jas Dieulefit Drôme
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
2026-03-14
À l’occasion du printemps de la poésie, l’Embellie vous propose une nouvelle exposition intitulée Encres, Écrits et Marbres, au cours de laquelle vous pourrez voir encres, livres d’artiste et marbres gravés.
La Roseraie, 11 Montée du Jas Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 04 82 64 nadianelson@me.com
English :
To mark the springtime of poetry, l’Embellie presents a new exhibition entitled Encres, Écrits et Marbres, featuring inks, artist’s books and engraved marbles.
