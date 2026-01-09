Expo enquête immersive Qui a refroidi Lemaure ? Place du Champ de Mars Donzère

Expo enquête immersive Qui a refroidi Lemaure ?

Début : Samedi 2026-01-17

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-17

Dans le cadre de la Nuit de la Lecture, plongez dans une expo enquête immersive au Centre Culturel ! Meurtre ou suicide ? À vous de le découvrir en devenant inspecteur stagiaire aux côtés de Séraphin Limier.

Place du Champ de Mars Centre culturel Médiathèque Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 75 40 mediatheque@donzere.net

English :

As part of Reading Night, immerse yourself in an immersive exhibition/investigation at the Centre Culturel! Murder or suicide? Find out by becoming a trainee detective alongside Séraphin Limier.

