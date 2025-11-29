Expo-enquête Qui a tué le professeur Oak ? Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

Expo-enquête Qui a tué le professeur Oak ?

Début : 2025-11-29

1923, le Professeur Oak, est un vendeur de produits miracles. Alors qu’il organise une soirée pour présenter sa nouvelle création, une terrible tempête s’abat sur la région de Londres obligeant les invités du Professeur à rester dans son manoir pour la nuit. Le lendemain matin, le Professeur est retrouvé assassiné dans son bureau. Le coupable est forcément parmi les neuf personnes présentes mais qui est‐il ? À vous de le retrouver !

Observation, analyse, déduction… un véritable jeu d’enquête est exposé sous vos yeux. Il vous faudra avoir l’œil bien affûté pour retrouver le meurtrier.

Une exposition interactive proposée par la Bibliothèque du Finistère.

Dans le cadre de la programmation Enquêtes en médiathèque

Gratuit Sur inscription Public ado-adulte

Organisé par la médiathèque Julien Gracq .

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l'Abbé 29120 Finistère Bretagne

English : Expo-enquête Qui a tué le professeur Oak ?

