Expo espaces Mairie des 11e et 12e arrondissements Marseille 12e Arrondissement mardi 3 mars 2026.
Du 03/03 au 09/03/2026 du lundi au samedi.
Vernissage 3 mars à 18h. Mairie des 11e et 12e arrondissements Boulevard Bouyala d’ Arnaud Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône
La Mairie des 11ème et 12ème arrondissements de Marseille organise une exposition intitulée Expo Espaces du 3 au 9 mars 2026, avec un vernissage le mardi 3 mars à 18h.
Rendez-vous le mardi 3 mars à 18h en Mairie de secteur pour le vernissage de l’exposition ESPACES .
Vous y découvrirez les œuvres de 11 artistes provençaux à travers de nombreuses peintures sur les paysages maritimes, la lumière, les animaux et la nature.
Des toiles signées notamment Charles Aiello, Christiane W Laplane et Catherine Grangaud. .
Mairie des 11e et 12e arrondissements Boulevard Bouyala d’ Arnaud Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 62 40
English :
The Town Hall of Marseille’s 11th and 12th arrondissements is organizing an exhibition entitled Expo Espaces from March 3 to 9, 2026, with an opening on Tuesday March 3 at 6pm.
