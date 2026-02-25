Expo espaces Mairie des 11e et 12e arrondissements Marseille 12e Arrondissement

Expo espaces

Du 03/03 au 09/03/2026 du lundi au samedi.

Vernissage 3 mars à 18h. Mairie des 11e et 12e arrondissements Boulevard Bouyala d’ Arnaud Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : Dimanche 2026-03-03

fin : 2026-03-09

La Mairie des 11ème et 12ème arrondissements de Marseille organise une exposition intitulée Expo Espaces du 3 au 9 mars 2026, avec un vernissage le mardi 3 mars à 18h.

Rendez-vous le mardi 3 mars à 18h en Mairie de secteur pour le vernissage de l’exposition ESPACES .



Vous y découvrirez les œuvres de 11 artistes provençaux à travers de nombreuses peintures sur les paysages maritimes, la lumière, les animaux et la nature.



Des toiles signées notamment Charles Aiello, Christiane W Laplane et Catherine Grangaud. .

Mairie des 11e et 12e arrondissements Boulevard Bouyala d’ Arnaud Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 62 40

English :

The Town Hall of Marseille’s 11th and 12th arrondissements is organizing an exhibition entitled Expo Espaces from March 3 to 9, 2026, with an opening on Tuesday March 3 at 6pm.

L’événement Expo espaces Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille