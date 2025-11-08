EXPO ET ATELIERS LAINE ET CROCHET salle socioculturelle Bellenaves
salle socioculturelle Place de la mairie Bellenaves Allier
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
2025-11-08
L’association Croq’laine célèbrera ses 25 ans d’existence samedi 8 novembre de 10 heures à 17 heures à la salle socioculturelle de Bellenaves.
salle socioculturelle Place de la mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75
English :
The Croq’laine association celebrates its 25th anniversary on Saturday November 8 from 10am to 5pm at the Salle Socioculturelle in Bellenaves.
German :
Der Verein Croq’laine feiert sein 25-jähriges Bestehen am Samstag, den 8. November von 10.00 bis 17.00 Uhr im soziokulturellen Saal in Bellenaves.
Italiano :
L’associazione Croq’laine festeggerà il suo 25° anniversario sabato 8 novembre dalle 10 alle 17 presso la Salle Socioculturelle di Bellenaves.
Espanol :
La asociación Croq’laine celebrará su 25 aniversario el sábado 8 de noviembre, de 10.00 a 17.00 horas, en la Salle Socioculturelle de Bellenaves.
