EXPO ET ATELIERS LAINE ET CROCHET salle socioculturelle Bellenaves

EXPO ET ATELIERS LAINE ET CROCHET

salle socioculturelle Place de la mairie Bellenaves Allier

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

2025-11-08

L’association Croq’laine célèbrera ses 25 ans d’existence samedi 8 novembre de 10 heures à 17 heures à la salle socioculturelle de Bellenaves.

English :

The Croq’laine association celebrates its 25th anniversary on Saturday November 8 from 10am to 5pm at the Salle Socioculturelle in Bellenaves.

German :

Der Verein Croq’laine feiert sein 25-jähriges Bestehen am Samstag, den 8. November von 10.00 bis 17.00 Uhr im soziokulturellen Saal in Bellenaves.

Italiano :

L’associazione Croq’laine festeggerà il suo 25° anniversario sabato 8 novembre dalle 10 alle 17 presso la Salle Socioculturelle di Bellenaves.

Espanol :

La asociación Croq’laine celebrará su 25 aniversario el sábado 8 de noviembre, de 10.00 a 17.00 horas, en la Salle Socioculturelle de Bellenaves.

