Expo et café-débat Rénovation énergétique de l’habitat, Locminé

Expo et café-débat Rénovation énergétique de l’habitat
Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé Morbihan
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-28
Expo sur les enjeux de la rénovation énergétique & les solutions de chauffage et d’isolation de l’habitat. Avec le service Aménagement & Mobilité de CMC, la Région Bretagne, France Rénov’, Rénov’ Habitat Bretagne. Tout public. Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. Café-débat le 28/01 de 16h à 18h. .
