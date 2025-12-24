Expo et café-débat Rénovation énergétique de l’habitat, Locminé

Expo et café-débat Rénovation énergétique de l’habitat

Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé Morbihan

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-28

2026-02-03

Expo sur les enjeux de la rénovation énergétique & les solutions de chauffage et d’isolation de l’habitat. Avec le service Aménagement & Mobilité de CMC, la Région Bretagne, France Rénov’, Rénov’ Habitat Bretagne. Tout public. Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. Café-débat le 28/01 de 16h à 18h. .

Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

