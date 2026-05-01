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Expo et ouverture atelier Béatrice Halet-Sévère Iffendic

Expo et ouverture atelier Béatrice Halet-Sévère Iffendic vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 8 Rue du Châtel

Ville : 35750 Iffendic

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Iffendic

Expo et ouverture atelier Béatrice Halet-Sévère

8 Rue du Châtel Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

L’artiste créatrice Béatrice Halet-Sévère ouvre les porte de son atelier d’artiste tous les jours du vendredi 8 mai au dimanche 17 mai de 14h à 18h. Vous pourrez y découvrir une exposition de ses peintures et céramiques.
Gratuit.   .

8 Rue du Châtel Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 87 42 13 60 

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English :

L’événement Expo et ouverture atelier Béatrice Halet-Sévère Iffendic a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Montfort Communauté

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