Expo et ouverture atelier Béatrice Halet-Sévère Iffendic
Expo et ouverture atelier Béatrice Halet-Sévère Iffendic vendredi 8 mai 2026.
Iffendic
Expo et ouverture atelier Béatrice Halet-Sévère
8 Rue du Châtel Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
L’artiste créatrice Béatrice Halet-Sévère ouvre les porte de son atelier d’artiste tous les jours du vendredi 8 mai au dimanche 17 mai de 14h à 18h. Vous pourrez y découvrir une exposition de ses peintures et céramiques.
Gratuit. .
8 Rue du Châtel Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 87 42 13 60
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English :
L’événement Expo et ouverture atelier Béatrice Halet-Sévère Iffendic a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Montfort Communauté
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