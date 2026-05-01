Iffendic

Expo et ouverture atelier Béatrice Halet-Sévère

8 Rue du Châtel Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

L’artiste créatrice Béatrice Halet-Sévère ouvre les porte de son atelier d’artiste tous les jours du vendredi 8 mai au dimanche 17 mai de 14h à 18h. Vous pourrez y découvrir une exposition de ses peintures et céramiques.

Gratuit. .

8 Rue du Châtel Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 87 42 13 60

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English :

L’événement Expo et ouverture atelier Béatrice Halet-Sévère Iffendic a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Montfort Communauté