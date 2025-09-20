Expo et quiz pour les 150 ans de La Bourboule Club accueil et amitié La Bourboule

Expo et quiz pour les 150 ans de La Bourboule 20 et 21 septembre Club accueil et amitié Puy-de-Dôme

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Journées dédiées au patrimoine de la commune pour les 150 ans de la ville de La Bourboule.

Historique de La Bourboule de 1875 à nos jours : diaporama, quiz, photos et documents anciens.

Organisées par le club Accueil et Amitié.

Club accueil et amitié 63 rue Jean Mermoz 63150 La Bourboule La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

