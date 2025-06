Expo et sortie Les tourbières, un trésor à préserver – Bois-d’Amont 29 juin 2025 15:30

Jura

Expo et sortie Les tourbières, un trésor à préserver

Gratuit

Début : 2025-06-29 15:30:00

fin : 2025-06-29 19:00:00

2025-06-29

Inauguration de l’exposition Précieuses tourbières » dimanche 29 juin à 15h30 avec conférence de Pierre Durlet, chargé de mission Milieux naturels. L’exposition est visible à partir du 27 juin puis visible tout l’été

Puis, partez en balade avec un chargé de mission Milieux naturels et Life Climat tourbières, pour explorer l’univers étonnant des tourbières. Ce milieu fragile, rare et indispensable dévoile ses secrets tout au long des sorties, entre biodiversité, eau, climat et gestion durable.

Durée 2h

Age min 5 ans

Divers Chiens interdits .

Musée de la Boissellerie

Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

