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AGENDA · Sigy-le-Châtel

Expo et tours en voitures vintage Sous les peupliers Sigy-le-Châtel

dimanche 19 juillet 2026 · Sous les peupliers · Sigy-le-Châtel

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Sous les peupliers
Adresse
Le Bourg
Ville
71250 Sigy-le-Châtel
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Sigy-le-Châtel

Expo et tours en voitures vintage

Sous les peupliers Le Bourg Sigy-le-Châtel Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Sigy-Le-Châtel va vivre quelques heures au rythme des moteurs d’antan.
Une quarantaine de voitures vintage seront réunies à l’ombre des peupliers.
Les visiteurs pourront approcher les véhicules, échanger avec les passionnés et surtout tenter l’expérience d’une visite commentée du village à bord de la voiture de leur choix.

Visites de 11h à 16h

Évènement organisé par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Sigy-Le-Châtel en partenariat avec le Club Rétro Classic Clunisois.   .

Sous les peupliers Le Bourg Sigy-le-Châtel 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 85 44 91  sauvegardedupatrimoinesigy@yahoo.com

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English : Expo et tours en voitures vintage

L’événement Expo et tours en voitures vintage Sigy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-06-29 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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