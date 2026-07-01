Expo et tours en voitures vintage Sous les peupliers Sigy-le-Châtel

Informations pratiques

Sigy-le-Châtel

Expo et tours en voitures vintage

Sous les peupliers Le Bourg Sigy-le-Châtel Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Sigy-Le-Châtel va vivre quelques heures au rythme des moteurs d’antan.

Une quarantaine de voitures vintage seront réunies à l’ombre des peupliers.

Les visiteurs pourront approcher les véhicules, échanger avec les passionnés et surtout tenter l’expérience d’une visite commentée du village à bord de la voiture de leur choix.

Visites de 11h à 16h

Évènement organisé par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Sigy-Le-Châtel en partenariat avec le Club Rétro Classic Clunisois. .

Sous les peupliers Le Bourg Sigy-le-Châtel 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 85 44 91 sauvegardedupatrimoinesigy@yahoo.com

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English : Expo et tours en voitures vintage

L’événement Expo et tours en voitures vintage Sigy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-06-29 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II