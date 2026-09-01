Informations pratiques

Sainte-Croix

Expo et vide maison

959 route du Soulié Sainte-Croix Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les multiples personnalités du Syndrome SGG reprennent du service lors de l’Expo Vide Maison, en Aveyron, dans un espace encore plus vaste.

Le principe ?

Plus d’une centaine de créations anciennes et récentes à découvrir chez Luc Bé : peintures, dessins, textes, expérimentations et autres traces laissées au fil des années.

Une occasion de pousser la porte de l’atelier de Luc Bé, de son quotidien, et de parcourir quelques fragments d’histoire vécue que qu’il met en scène, en mots et en images.

En parallèle : livres, vêtements, outils et objets divers à récupérer gratuitement ou pour trois fois rien, avant son prochain départ vers d’autres horizons.

Et bien sûr, un verre, un morceau et des sourires à partager avec d’autres chouettes humains. .

959 route du Soulié Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie dr.helber@syndrome-sgg.com

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English :

The multiple personalities of SGG Syndrome are back in action at the Expo Vide Maison in Aveyron, in an even larger space.

L’événement Expo et vide maison Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-09-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)