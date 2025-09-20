Expo express Château de Mayenne Mayenne

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Une découverte de l’exposition temporaire Au fil des châteaux.

Château de Mayenne Place Juhel, 53100 Mayenne, France Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire 0243001717 https://www.museeduchateaudemayenne.fr La mention la plus ancienne de Mayenne remonte aux alentours de 778, époque à laquelle Charlemagne restitue à l’évêque du Mans une villa de ce nom. Au IXe siècle, le Maine subit des attaques des Bretons, surtout entre 840 et 870. La construction du palais de Mayenne accompagne la reprise en main de la zone frontalière sous Charles le Chauve.

Au cours du XIIIe siècle, le château connaît d’importantes transformations qui en font une puissante forteresse, adoptant les principes défensifs de l’époque de Philippe-Auguste.

Propriété des ducs d’Anjou depuis 1360, le château de Mayenne n’est plus une résidence aristocratique à la fin du Moyen Âge, mais un lieu de garnison. C’est à ce titre qu’il participe aux événements de la guerre de Cent Ans (1337 – 1453). Il sera plusieurs fois occupé par les Anglais jusqu’en 1448.

Le château connaît ses derniers usages militaires lors des guerres de Religion. Il appartient alors à Charles de Lorraine, chef de la Ligue après l’assassinat du duc de Guise (1588). Il sert de prison jusqu’en 1936.

Propriété de la commune depuis 1936, le château connaît divers usages jusqu’à la découverte des vestiges carolingiens en 1993.

Aujourd’hui, le bâtiment présente au sein de la haute cour le musée du château de Mayenne. La basse cour a quant à elle été complètement revue pour proposer un lieu de promenade et de découverte agréable aux mayennais et aux touristes. Bus de ville : arrêt Cinéma. Parking : Quai de la république.

