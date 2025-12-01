EXPO FLASH DE SYLVIE CHEVILLARD Port-Vendres
Quai Pierre Forgas Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-11 10:00:00
fin : 2025-12-22 19:00:00
Au domaine CLAIRE MAYOL, encres or-verre-terre cuites.
Quai Pierre Forgas Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 18 23 83 11
English :
At the CLAIRE MAYOL estate, inks gold-glass-fired earth.
