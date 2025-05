EXPO FLEUR/JARDIN – Ganges, 6 juin 2025 07:00, Ganges.

Hérault

EXPO FLEUR/JARDIN Avenue du Général de Gaulle Ganges Hérault

Début : 2025-06-06

fin : 2025-07-27

Les Expos du petit Temple à Ganges débutent ! EXPOSITION Fleur / jardin de Céline Courtault-Capelier. Entrée libre sur le temps de l’exposition du 7 juin au 27 juillet 2025. Les vendredis et samedis de 10h à 18h & les dimanches de 10h à 14h.

Intitulée Fleur / jardin de Céline Courtault-Capelier.

Vendredi 6 juin, 18h | vernissage et performance (expanded cinema) suivi d’un banquet réalisé à partir de cueillettes et préparations naturelles

Lien évènement facebook https://fb.me/e/6wSeTFSHN

La possibilité de travailler sans chimie ? Quels rapports entretenir, (re)découvrir avec la nature ? Recherche débutée à Lasalle, Gard, en Juillet 2024.

Une exposition faite de projections lumineuses, d’images-matières sur pellicules 16mm. Céline Courtault-Capelier pratique un cinéma élargi (expanded cinema) réalisé à partir de collages et expérimentations non toxiques sur pellicules (réactions photochimique, traces et empreintes de végétaux), découpages et réutilisations de films amateurs des années 60 et objets divers projetés.

Puis à 20h vendredi 6 juin, per­for­mance et concert de Jean-Claude Ga­gnieux-Maoudj & du DUO Les Bu­tors étoi­lés

Lien évènement facebook https://fb.me/e/6HvGBM9Lo

Ces deux événements s’inscrivent dans le cadre du Fes­ti­val les Es­sen­tielles du 21 mai au 6 juin à Ganges. .

Avenue du Général de Gaulle

Ganges 34190 Hérault Occitanie

English :

Les Expos du petit Temple in Ganges begin! EXHIBITION « Fleur / jardin » by Céline Courtault-Capelier. Free admission during the exhibition: June 7 to July 27, 2025. Fridays and Saturdays from 10am to 6pm & Sundays from 10am to 2pm.

German :

Die Ausstellungen im kleinen Tempel in Ganges beginnen! AUSSTELLUNG « Blume / Garten » von Céline Courtault-Capelier. Freier Eintritt während der Ausstellungsdauer: vom 7. Juni bis 27. Juli 2025. Freitags und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr & sonntags von 10:00 bis 14:00 Uhr.

Italiano :

Iniziano le mostre al Petit Temple di Ganges! MOSTRA « Fleur / jardin » di Céline Courtault-Capelier. Ingresso libero durante la mostra: dal 7 giugno al 27 luglio 2025. Venerdì e sabato dalle 10.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 14.00.

Espanol :

¡Comienzan las exposiciones en el Petit Temple de Ganges! EXPOSICIÓN « Fleur / jardin » de Céline Courtault-Capelier. Entrada gratuita durante la exposición: del 7 de junio al 27 de julio de 2025. Viernes y sábados de 10:00 a 18:00 y domingos de 10:00 a 14:00.

L’événement EXPO FLEUR/JARDIN Ganges a été mis à jour le 2025-05-26 par 34 ADT34