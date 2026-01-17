Expo Franxicana. Entre la France et le Mexique. Réflexion graphique. La Cale – Maison du projet Rennes Dimanche 22 février, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

« Il y a en moi des fragments isolés — anciens et nouveaux —, des saveurs, des images, des sensations, des sons, des odeurs… Je les sens bouger, comme s’ils demandaient à être vus, sauvés, réunis, tr…

« Il y a en moi des fragments isolés — anciens et nouveaux —, des saveurs, des images, des sensations, des sons, des odeurs… Je les sens bouger, comme s’ils demandaient à être vus, sauvés, réunis, transformés. »

C’est à partir de cette matière sensible que se construit Franxicana. Naviguant entre deux cultures, Aliciama, artiste mexicaine installée à Rennes, présente une série inédite de collages et d’œuvres graphiques explorant les notions d’identité et d’altérité.

Nourries par l’expérience du déplacement et du dialogue entre le Mexique et la France, les œuvres mêlent symboles et impressions. Avec humour et poésie, l’exposition propose un regard spontané sur le décalage culturel et invite le visiteur à une réflexion ouverte sur la pluralité des identités.

**Infos pratiques**

2 lieux d’exposition

La Cale – Maison du Projet : 18 avenue Jorge Semprun 35000 Rennes, les vendredis, samedis et dimanches de 15h à 19h

Librairie La Rencontre : 8 rue Georges Charpak 35000 Rennes, du mardi au samedi de 10h à 19h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-22T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-22T19:00:00.000+01:00

1



La Cale – Maison du projet 18 avenue Jorge Semprun 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

