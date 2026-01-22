Expo Gorges et Causses MJC Espace Expo MJC CREA Millau
Expo Gorges et Causses MJC Espace Expo MJC CREA Millau vendredi 30 janvier 2026.
Expo Gorges et Causses MJC
Espace Expo MJC CREA 10, bd Sadi-Carnot Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-01-30
Artiste photographe amateur pratiquant la photographique de paysage depuis plus de 25 ans, c’est en Lozère et plus particulièrement dans l’ambiance minérale des Grands Causses qu’Olivier Masson trouve son inspiration.
Cette exposition sera un panel de photographies prises en toutes saisons sur le causse Méjean et les gorges qui l’entourent formant “une île dans le ciel”.
La pureté de nos hivers, le sublime de nos couchants, nos aubes si délicates. La poésie est là , celle de cette lumière si unique de nos hauts plateaux calcaires , de cette harmonie entre intensité et fragilité de notre si beau pays. .
Espace Expo MJC CREA 10, bd Sadi-Carnot Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 08 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Expo Gorges et Causses MJC Millau a été mis à jour le 2026-01-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)