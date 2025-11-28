Expo Hélène Carron à la Fête des lumières du Mont Saint Vincent Mont Saint-Vincent Mont-Saint-Vincent

Expo Hélène Carron à la Fête des lumières du Mont Saint Vincent

Mont Saint-Vincent 20 Rue de la Chapelle Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 15:00:00

fin : 2025-11-29 22:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29

Exposition Peintures Hélène CARRON à la fête des Lumères du Mont Saint Vincent 2025

Peintures Acrylique, Cendres, Pigments Naturels. Finition Vernis mat. .

Mont Saint-Vincent 20 Rue de la Chapelle Mont-Saint-Vincent 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 97 12 56 helene.carron@gmail.com

English : Expo Hélène Carron à la Fête des lumières du Mont Saint Vincent

German : Expo Hélène Carron à la Fête des lumières du Mont Saint Vincent

Italiano :

Espanol :

L’événement Expo Hélène Carron à la Fête des lumières du Mont Saint Vincent Mont-Saint-Vincent a été mis à jour le 2025-11-10 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)