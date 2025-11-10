Expo herbiers d’Emilie Vast les plantes sauvages des villes Cissac-Médoc
Expo herbiers d’Emilie Vast les plantes sauvages des villes
Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-10
fin : 2025-11-29
2025-11-10
Plasticienne, graphiste, photographe, Emilie VAST joue avec les lignes pures, la couleur en aplat et le contraste.
L’exposition, autant graphique que pédagogique, est un petit traité de botanique.
Dans le cadre du programme « Cultivons nos jardins » du Réseau des Bibliothèques Médoc Cœur de presqu’île. .
Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine
