Expo itinérante [Co]Habiter avec les arbres : Etape au Gâvre (44) du 20 au 22.02, Maison de la Forêt du Gâvre, Le Gâvre

Avec l’exposition [Co]habiter avec les arbres, le CAUE de Loire-Atlantique souhaite sensibiliser tous les publics à l’importance des arbres dans nos milieux habités en donnant les clés d’une cohabitation réussie. Ce sujet majeur de notre cadre de vie est abordé de manière pédagogique et mise sur la force de nombreuses illustrations et sur une pointe d’humour pour interpeller les visiteurs.

Présents dans nos paysages, villes et centre-bourgs ruraux, qu’ils soient remarquables ou ordinaires, les arbres font partie de notre environnement quotidien et représentent des alliés par leurs indispensables services et bienfaits.

Pourtant, dans un contexte de rareté du foncier, de réchauffement climatique et de chute de la biodiversité, leur place est plus que jamais perturbée par nos contraintes et nos attentes d’habitants. Cette problématique d’occupation de l’espace est d’autant plus forte que la Loire-Atlantique est un territoire attractif et dynamique.

Si dans leur environnement naturel, les arbres se développent librement et sans intervention humaine, dans nos milieux habités, leurs conditions s’avèrent de plus en plus difficiles. Nous sommes alors responsables de la pérennité de notre couvert arboré. Il représente un véritable patrimoine vivant, rassemblant les arbres existants qui nous ont été transmis et les jeunes arbres plantés pour préparer l’avenir.

Face aux nombreuses évolutions de nos modes d’habiter que nous imposons aux arbres, les choix amenant à une meilleure cohabitation sont complexes. Que ce soit dans l’espace public ou privé, il est souvent nécessaire de retrouver du bon sens, mais aussi de s’informer, de s’appuyer sur les bonnes compétences, de dialoguer, ou encore d’expérimenter.

Dans cette exposition, nous appelons « habitants » toutes celles et ceux qui vivent, agissent, réglementent ou influencent le territoire : habitantes et habitants de logements individuels ou collectifs, élus et techniciens des collectivités, professionnels de l’aménagement et de la construction, acteurs économiques, enseignants et éducateurs, agriculteurs, jardiniers, représentants d’associations, visiteurs occasionnels, touristes, etc. Nous sommes tous concernés.

Cette exposition est mise gratuitement à disposition de toutes les collectivités et structures qui souhaitent l’accueillir.

