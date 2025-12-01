Expo Jacques de Thézac, photographe, portraits de familles Abri du marin Combrit

Expo Jacques de Thézac, photographe, portraits de familles

Jacques de Thézac (1862 1936) s’est profondément dévoué à la cause des marins pêcheurs bretons. Il a consacré une grande partie de sa vie à les aider en fondant trois œuvres

– Le Marin Breton (1899) pour l’édition de l’Almanach du Marin Breton

– Les Abris du Marin (1900) pour proposer une alternative à la fréquentation des cafés et lutter contre l’alcoolisme

– Le Bien du Pêcheur (1906) pour permettre aux marins et à leurs familles d’être mieux logés avec la création des petites maisons de Kerheol

Tout en faisant avancer ces trois grands projets, le philanthrope a continué sa passion qu’était la photographie. Ses clichés nous offrent aujourd’hui une vision très détaillée de la vie des populations littorales au début du siècle dernier.

En 1914, la France compte environ 39 millions d’habitants. La population est essentiellement rurale et lorsque la mobilisation générale est déclarée, au mois d’août, c’est la période des moissons. Les hommes partent au combat laissant le travail aux femmes et pensant revenir rapidement pour reprendre leur place dans les champs ou à la pêche.

La France mobilise en tout 8 660 000 hommes sur le front ; 1 342 587 n’en reviendront pas. Parmi les soldats mobilisés, on compte 350 000 bretons. 138 000 d’entre eux perdront la vie pour la Patrie.

Afin de garder le contact, les photographes sur le front proposaient aux soldats de prendre des photos et de les utiliser comme cartes postales pour donner des nouvelles aux familles à l’arrière. Avec le même objectif, Jacques de Thézac a réalisé des portraits de familles de marins qui étaient envoyés aux combattants, leur permettant d’avoir un souvenir de la maison avec eux dans les tranchées.

Ces lettres et cartes étaient le seul lien unissant les familles et les soldats.

De village en village, à bord de sa voiture-bateau, Jacques de Thézac a sillonné les routes de la région pour prendre en photo les familles nous livrant ainsi une image fidèle des populations bretonnes au moment de la première guerre mondiale.

L’exposition est participative. Les visiteurs sont invités à coopérer en cherchant des visages connus et à donner leurs noms.

