Expo Jacques Fadat Fragments D’Île II et La Symphonie Océane II Cinéma El Dorado Saint-Pierre-d’Oléron

Expo Jacques Fadat Fragments D’Île II et La Symphonie Océane II

Cinéma El Dorado 5, rue la république Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-28

2026-02-14

Découvrez Fragments d’Île II et La Symphonie Océane II , la nouvelle exposition de Jacques Fadat

Cinéma El Dorado 5, rue la république Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine apmdd17@gmail.com

English :

Discover Fragments d?Île II and La Symphonie Océane II , the new exhibition by Jacques Fadat

