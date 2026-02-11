Expo Jacques Fadat Fragments D’Île II et La Symphonie Océane II Cinéma El Dorado Saint-Pierre-d’Oléron
Expo Jacques Fadat Fragments D’Île II et La Symphonie Océane II
Cinéma El Dorado 5, rue la république Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-28
2026-02-14
Découvrez Fragments d’Île II et La Symphonie Océane II , la nouvelle exposition de Jacques Fadat
Cinéma El Dorado 5, rue la république Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine apmdd17@gmail.com
English :
Discover Fragments d?Île II and La Symphonie Océane II , the new exhibition by Jacques Fadat
