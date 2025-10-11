Expo JANNET, collages contemporains Centre culturel du Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux

Centre culturel du Grandvaux 8 place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-11

fin : 2025-11-26

2025-10-11

Exposition organisée par le Centre Culturel du Grandvaux.

À travers mes Mondes, je vous livre le mien, enchevêtré, hétéroclite et disparate.

Un monde où les repères sont délibérément galvaudés, les messages résolument détournés et les perspectives vaillamment malmenées.

La dérision et l’irrationnel organisent mes gestes et mes choix vers des œuvres arlequines, pathétiques et souvent insolentes.

Ma technique de découpage-collage de parcelles d’images grapillées çà et là n’est sans doute pas étrangère à l’admiration sans bornes que je porte aux obscurs et géniaux représentants de l’Art Brut.

Ces fragments qui s’accolent, se chevauchent et se confrontent m’entraînent souvent vers des villes, debout malgré tout, des villes chancelantes qui se rattrapent, des villes vestiges, des villes qui hésitent à disparaître, toujours vers des univers où la dérision le dispute à l’absurde, inexorablement et allégrement vers le chaos… (Jannet)

VERNISSAGE SAMEDI 11 OCTOBRE à 18h00 en présence de l’artiste

Entrée libre

Du lundi au vendredi 14h/19h samedi 9h/12h .

Centre culturel du Grandvaux 8 place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 64 97 centreculturel@lagrandvalliere.fr

