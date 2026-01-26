Expo JANNET, collages contemporains Centre culturel du Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux

Expo JANNET, collages contemporains

Centre culturel du Grandvaux
8 place Simone Veil
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Jura

28 mars - 3 avril 2026

fin : 2026-04-03

2026-03-28 2026-04-20

À travers mes Mondes, je vous livre le mien, enchevêtré, hétéroclite et disparate.

Un monde où les repères sont délibérément galvaudés, les messages résolument détournés et les perspectives vaillamment malmenées.

La dérision et l’irrationnel organisent mes gestes et mes choix vers des œuvres arlequines, pathétiques et souvent insolentes.

Ma technique de découpage-collage de parcelles d’images grapillées çà et là n’est sans doute pas étrangère à l’admiration sans bornes que je porte aux obscurs et géniaux représentants de l’Art Brut.

Ces fragments qui s’accolent, se chevauchent et se confrontent m’entraînent souvent vers des villes, debout malgré tout, des villes chancelantes qui se rattrapent, des villes vestiges, des villes qui hésitent à disparaître, toujours vers des univers où la dérision le dispute à l’absurde, inexorablement et allégrement vers le chaos… (Jannet)

Entrée libre

Du lundi au vendredi 14h/19h samedi 9h/12h

Vernissage samedi 28 mars à 18h en présence de l’artiste. .

+33 3 84 34 64 97
centreculturel@lagrandvalliere.fr

