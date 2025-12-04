EXPO JEAN CAMBEROQUE LE PEINTRE DU MIDI NOIR Carcassonne

EXPO JEAN CAMBEROQUE LE PEINTRE DU MIDI NOIR

50 Rue Barbès Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-26

Exposition ouverte du 28 novembre au 31 janvier 2026. Fermée le 25 décembre et le 1er janvier.

Du mardi au vendredi de 13 h à 18h

Samedi de 11h à 13 h et de 14h à 18h.

Jean Camberoque, né en 1917 à Carcassonne, démarre sa carrière comme peintre en lettres dans l’entreprise familiale de panneaux publicitaires.

Il rencontre Yvonne, sa future épouse, qui l’encourage à développer sa fibre artistique. Il peint alors des natures mortes, paysages et portraits dans le village d’origine de sa femme dans les Pyrénées audoises.

Le poète Joë Bousquet repère rapidement son coup de pinceau et lui fait découvrir le milieu intellectuel européen qui fréquentait son salon dans ces années-là. Il le recommande dans une lettre au peintre surréaliste, René Magritte.

À une époque où il était de bon ton dans le milieu de l’art de ne se consacrer qu’à un mode d’expression précis, Camberoque alterne avec passion ses différents modes d’expression, tel un plasticien avant l’heure. Il travaille ainsi la lithographie, la gravure, le dessin, la sculpture et aussi la céramique.

Dans les années cinquante, il part vivre un temps avec sa femme et son fils Charles, à l’Atelier de Sant-Vicens à Perpignan pour apprendre la technique de la céramique.

Il y côtoie de nombreux artistes tels que Jean Lurçat, Pablo Picasso, Geneviève Duboul, Jean Picart Le Doux… Il revient ensuite à Carcassonne où il lance son propre Atelier avec Geneviève Duboul.

Plus tard, il conçoit des sculptures monumentales de béton, toujours visibles dans plusieurs villes du Sud et dans la région parisienne, comme celle du Symposium de Sculpture, dans le jardin de la Faisanderie de Sénart.

Dans les années 90, il peint l’une de ses plus célèbres toiles, toujours accrochée dans le hall de la gare ferroviaire de Carcassonne.

Jean Camberoque s’éteint à Carcassonne en 2001 et repose à Courtauly (Aude), où il a peint ses premières toiles.

.

50 Rue Barbès Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 77 71 11

English :

Exhibition open from November 28 to January 31, 2026. Closed December 25 and January 1.

Tuesday to Friday: 1 pm to 6 pm

Saturday: 11 am to 1 pm and 2 pm to 6 pm.

Jean Camberoque, born in Carcassonne in 1917, began his career as a letter painter in the family billboard business.

He met Yvonne, his future wife, who encouraged him to develop his artistic talents. He painted still lifes, landscapes and portraits in his wife?s home village in the Aude Pyrenees.

The poet Joë Bousquet quickly spotted his brushwork and introduced him to the European intellectual milieu that frequented his salon in those years. In a letter, he recommended him to the surrealist painter René Magritte.

At a time when it was fashionable in the art world to devote oneself to a single mode of expression, Camberoque passionately alternated between his different modes of expression, like a visual artist before his time. He works in lithography, engraving, drawing, sculpture and ceramics.

In the 1950s, he went to live with his wife and son Charles at the Atelier de Sant-Vicens in Perpignan to learn ceramics.

There, he rubbed shoulders with artists such as Jean Lurçat, Pablo Picasso, Geneviève Duboul, Jean Picart Le Doux… He then returned to Carcassonne, where he set up his own workshop with Geneviève Duboul.

Later, he designed monumental concrete sculptures that can still be seen in several towns in the south of France and in the Paris region, such as the one at the Symposium de Sculpture in the Faisanderie garden at Sénart.

In the 90s, he painted one of his most famous canvases, which still hangs in the concourse of Carcassonne railway station.

Jean Camberoque died in Carcassonne in 2001 and was laid to rest in Courtauly (Aude), where he painted his first canvases.

L’événement EXPO JEAN CAMBEROQUE LE PEINTRE DU MIDI NOIR Carcassonne a été mis à jour le 2025-12-01 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT