Expo Jeu Arborescence Biars-sur-Cère
Expo Jeu Arborescence Biars-sur-Cère mercredi 13 mai 2026.
Expo Jeu Arborescence
94 Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-13
Jeu collaboratif créé par l'association de médiation scientifique Délires d'encre, autour du biomimétisme
Approchez vous de l'arbre et découvrez quantité d'autres grandes inventions inspirées du vivant !
Sur les heures d'ouverture de la Bibliothèque
Jeu collaboratif créé par l'association de médiation scientifique Délires d'encre, autour du biomimétisme
Approchez vous de l'arbre et découvrez quantité d'autres grandes inventions inspirées du vivant !
Sur les heures d'ouverture de la Bibliothèque
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94 Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79
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English :
Collaborative game created by the Délires d'encre scientific mediation association, around biomimicry
Approach the tree and discover a host of other great inventions inspired by living things!
At Library opening hours
L’événement Expo Jeu Arborescence Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée de la Dordogne