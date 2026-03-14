Expo Jeu Arborescence

94 Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-13

Jeu collaboratif créé par l'association de médiation scientifique Délires d'encre, autour du biomimétisme

Approchez vous de l'arbre et découvrez quantité d'autres grandes inventions inspirées du vivant !

Sur les heures d'ouverture de la Bibliothèque

Jeu collaboratif créé par l'association de médiation scientifique Délires d'encre, autour du biomimétisme

Approchez vous de l'arbre et découvrez quantité d'autres grandes inventions inspirées du vivant !

Sur les heures d'ouverture de la Bibliothèque

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94 Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79

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English :

Collaborative game created by the Délires d'encre scientific mediation association, around biomimicry

Approach the tree and discover a host of other great inventions inspired by living things!

At Library opening hours

L’événement Expo Jeu Arborescence Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée de la Dordogne