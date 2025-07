Expo-jeu interactive La Cour des Contes Bibliothèque de Manthes Manthes

Expo-jeu interactive La Cour des Contes Bibliothèque de Manthes Manthes mercredi 9 juillet 2025.

Expo-jeu interactive La Cour des Contes

Bibliothèque de Manthes 44 Route de la Paillanche Manthes Drôme

Début : 2025-07-09 16:00:00

fin : 2025-08-27 18:00:00

2025-07-09

Conte policier interactif. A partir de 7 ans. Blanche neige a été assassinée! Qui a commis cet horrible crime ? A vous de le découvrir !!!

Bibliothèque de Manthes 44 Route de la Paillanche Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bibliothequedemanthes@lilo.org

English :

Interactive detective story. Ages 7 and up. Snow White has been murdered! Who committed this horrible crime? It’s up to you to find out!

German :

Interaktives Kriminalmärchen. Ab 7 Jahren. Schneewittchen wurde ermordet! Wer hat dieses schreckliche Verbrechen begangen? Es liegt an Ihnen, das herauszufinden!

Italiano :

Racconto poliziesco interattivo. Dai 7 anni in su. Biancaneve è stata uccisa! Chi ha commesso questo orribile crimine? Sta a voi scoprirlo!

Espanol :

Historia interactiva de detectives. A partir de 7 años. ¡Blancanieves ha sido asesinada! ¿Quién ha cometido este horrible crimen? ¡De ti depende averiguarlo!

