Expo-jeu Les veilleurs de lune, sur la piste des nocturnes Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Expo-jeu Les veilleurs de lune, sur la piste des nocturnes

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Entrez dans le monde crépusculaire du Domaine de Suzac ! Cheminez le long du sentier forestier où l’art et le jeu s’entremêlent et se répondent. Saurez-vous identifier l’animal mystère ?

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

English : Exhibition-game The moonkeepers, on the trail of nocturnal animals

Enter the twilight world of Domaine de Suzac! Stroll along the forest trail where art and play intermingle and respond to each other. Can you identify the mystery animal?

