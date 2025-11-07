EXPO-JEU MÉDIATHÈQUE Pinsaguel

“Les tricheurs” de Georges de la Tour, un voyage ludique vers l’art pictural.

Démasquez les tricheurs de Georges de la Tour et révélez le dessous des cartes… Il existe deux versions du Tricheur Le Tricheur à l’as de carreau conservé au musée du Louvre à Paris et Le Tricheur à l’as de trèfle au Kimbell Art Museum au Texas. Cette exposition interactive vous convie à une découverte artistique et ludique. Sortez du cadre et entrez dans le jeu ! .

MÉDIATHÈQUE 1 Rue du Ruisseau Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 88 68

