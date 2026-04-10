Expo Journée nationale du souvenir Chapelle de Porz bihan Loctudy

Loctudy

Expo Journée nationale du souvenir

Chapelle de Porz bihan 8 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-24

Dans le cadre de l’entente patriotique, le Souvenir Français exposera les dessins de Georges Gentillon lui même déporté à Buchenwald en 1944. .

Chapelle de Porz bihan 8 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 41 07

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English : Expo Journée nationale du souvenir

L’événement Expo Journée nationale du souvenir Loctudy a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Destination Pays Bigouden