Expo Journée nationale du souvenir Chapelle de Porz bihan Loctudy
Expo Journée nationale du souvenir Chapelle de Porz bihan Loctudy vendredi 24 avril 2026.
Loctudy
Expo Journée nationale du souvenir
Chapelle de Porz bihan 8 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-24
Dans le cadre de l’entente patriotique, le Souvenir Français exposera les dessins de Georges Gentillon lui même déporté à Buchenwald en 1944. .
Chapelle de Porz bihan 8 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 41 07
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English : Expo Journée nationale du souvenir
L’événement Expo Journée nationale du souvenir Loctudy a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Destination Pays Bigouden
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