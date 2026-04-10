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Expo Journée nationale du souvenir Chapelle de Porz bihan Loctudy

Expo Journée nationale du souvenir Chapelle de Porz bihan Loctudy vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Chapelle de Porz bihan

Adresse : 8 Rue Sébastien Guiziou

Ville : 29750 Loctudy

Département : Finistère

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : lundi 27 avril 2026

Tarif :

Loctudy

Expo Journée nationale du souvenir

Chapelle de Porz bihan 8 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-27

Date(s) :
2026-04-24

Dans le cadre de l’entente patriotique, le Souvenir Français exposera les dessins de Georges Gentillon lui même déporté à Buchenwald en 1944.   .

Chapelle de Porz bihan 8 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 41 07 

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English : Expo Journée nationale du souvenir

L’événement Expo Journée nationale du souvenir Loctudy a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Destination Pays Bigouden

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