Expo « Juste après la forêt » Salles-la-Source

Expo « Juste après la forêt » Salles-la-Source dimanche 14 septembre 2025.

Expo « Juste après la forêt »

Parking P2 Salles-la-Source Aveyron

Début : Samedi 2025-09-14

fin : 2025-10-19

2025-09-14

Dessins de Claire ESPANEL à la pierre noire.

Les dessins de Claire ESPANEL sont réalisés à la pierre noire sur de grandes feuilles de papier calque polyester. Son domaine est fait de brumes ombreuses, de nuits profondes, pas de couleurs. Ce que l’artiste cherche est plus aveuglant, plus douloureux la lumière.

Vernissage le samedi 13 septembre à 18h.



Née en 1966

De 1984 à 1987 elle étudie les Arts Plastiques à l’université Bordeaux III

Elle vit et travaille en Gironde



Claire ESPANEL à reçu de nombreuses reconnaissances pour son travail :

2003 : 1er prix du dessin Orly, en 2016 : 1er prix du Challenge Egrégore, 2017 : Prix du Paysage, Parc Naturel du Perche, 2020 : Prix TAYLOR, Comparaison, grand Palais, Paris, 2021 : Prix Salon d’Automne, ArtCité, 2022 : Prix ADAGP, Salon d’Automne. .

Parking P2 Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 08 62 64 37

English :

Black stone drawings by Claire ESPANEL.

German :

Zeichnungen von Claire ESPANEL mit schwarzem Stein.

Italiano :

Disegni di Claire ESPANEL in pietra nera.

Espanol :

Dibujos de Claire ESPANEL en piedra negra.

