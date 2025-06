Expo Kérity chronique subjective et capricieuse L’Atelier de la Corniche Penmarch 11 juillet 2025 16:00

Expo Kérity chronique subjective et capricieuse L'Atelier de la Corniche 190 rue de la Corniche Penmarch Finistère

2025-07-11 16:00:00

2025-07-23 20:00:00

2025-07-11

Maëlle de Coux fait une deuxième escale à la corniche. Yveline Méhat et Maëlle de Coux exposent conjointement dans l’atelier.

Exposition et improvisations

Yveline vous invite au(x) soir(s) de votre choix et on voit ce qui se passe avec celles et ceux qui sont là, on parlotte, on popote, on gigote, on chante si on veut, on déclame devant l’océan ou on se tait ensemble en brodant…

On fait mousser sans dommages pour l’environnement. .

L’Atelier de la Corniche 190 rue de la Corniche

Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 50 87

