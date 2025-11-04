EXPO LA CITÉ, MOMENTS SUSPENDUS Carcassonne
Carcassonne
À travers son objectif, David Benzerien Artès offre une nouvelle lecture de la Cité de Carcassonne. Photographe de rue et de paysages, il capture des instants suspendus, entre mémoire intime et lumière universelle.
Une dizaine de photographies seront ainsi exposées dans la cour du Midi, invitant le visiteur à une redécouverte sensible de la Cité.
Un hommage visuel au patrimoine et à la mémoire
Avec La Cité, monuments suspendus , le photographe invite à redécouvrir la Cité à travers un prisme poétique. Ses clichés mettent en lumière l’équilibre entre l’intime et l’universel, entre le souvenir d’une enfance vécue dans les remparts et l’émerveillement suscité par un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Chaque image devient une passerelle entre passé et présent, une manière de suspendre le temps pour mieux contempler l’héritage commun.
Carcassonne 11000 Aude Occitanie
English :
Through his lens, David Benzerien Artès offers a new reading of the Cité de Carcassonne. Street and landscape photographer, he captures suspended moments, between intimate memory and universal light.
A dozen photographs will be on display in the Cour du Midi, inviting visitors to rediscover the city in a sensitive way.
A visual tribute to heritage and memory:
With La Cité, monuments suspendus , the photographer invites visitors to rediscover the Cité through a poetic prism. His images highlight the balance between the intimate and the universal, between the memory of a childhood spent within the ramparts and the wonder of a UNESCO World Heritage site.
Each image becomes a bridge between past and present, a way of suspending time to better contemplate our shared heritage.
German :
Durch sein Objektiv bietet David Benzerien Artès eine neue Lesart der Cité de Carcassonne. Als Straßen- und Landschaftsfotograf fängt er schwebende Augenblicke zwischen intimer Erinnerung und universellem Licht ein.
Ein Dutzend Fotografien werden im Cour du Midi ausgestellt und laden den Besucher zu einer sensiblen Wiederentdeckung der Cité ein.
Eine visuelle Hommage an das Kulturerbe und die Erinnerung
Mit La Cité, monuments suspendus lädt der Fotograf dazu ein, die Cité durch ein poetisches Prisma wiederzuentdecken. Seine Bilder verdeutlichen das Gleichgewicht zwischen dem Intimen und dem Universellen, zwischen der Erinnerung an eine Kindheit innerhalb der Stadtmauern und dem Staunen über eine Stätte, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.
Jedes Bild wird zu einer Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, eine Art, die Zeit anzuhalten, um das gemeinsame Erbe besser betrachten zu können.
Italiano :
Attraverso il suo obiettivo, David Benzerien Artès offre una nuova lettura della Cité de Carcassonne. Come fotografo di strada e di paesaggio, cattura momenti sospesi, tra memoria intima e luce universale.
Una decina di fotografie saranno esposte nella Cour du Midi, invitando i visitatori a riscoprire la città in modo sensibile.
Un omaggio visivo al patrimonio e alla memoria:
Con La Cité, monuments suspendus , il fotografo invita i visitatori a riscoprire la Cité attraverso un prisma poetico. I suoi scatti evidenziano l’equilibrio tra l’intimo e l’universale, tra i ricordi di un’infanzia trascorsa tra i bastioni e la meraviglia di un patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Ogni immagine diventa un ponte tra passato e presente, un modo per sospendere il tempo e contemplare meglio il nostro patrimonio comune.
Espanol :
A través de su objetivo, David Benzerien Artès ofrece una nueva lectura de la Ciudad de Carcasona. Como fotógrafo callejero y paisajista, capta momentos suspendidos, entre la memoria íntima y la luz universal.
Una decena de fotografías se expondrán en el Cour du Midi, invitando a los visitantes a redescubrir la ciudad de una manera sensible.
Un homenaje visual al patrimonio y a la memoria:
Con La Cité, monuments suspendus , el fotógrafo invita a los visitantes a redescubrir la Cité a través de un prisma poético. Sus instantáneas ponen de relieve el equilibrio entre lo íntimo y lo universal, entre los recuerdos de una infancia pasada en las murallas y la maravilla de un lugar declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Cada imagen se convierte en un puente entre el pasado y el presente, una forma de suspender el tiempo para contemplar mejor nuestro patrimonio común.
