Informations pratiques

Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes

EXPO L’ART DANS TOUS SES ÉTATS ANGOUSTRINE

Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-08-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Expo L’ Art dans tous ses états Exposition des artistes du village. Vernissage dimanche 26 juillet à 18h à la salle Cot (à côté de la mairie)….

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Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 22 89

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English :

Exhibition: Art in All Its Forms —An exhibition featuring local artists. Opening reception on Sunday, July 26, at 6:00 p.m. in the Cot Hall (next to City Hall)….

L’événement EXPO L’ART DANS TOUS SES ÉTATS ANGOUSTRINE Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes a été mis à jour le 2026-07-02 par OTC PYRENEES CERDAGNE