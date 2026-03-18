Expo l’Art de La Souterraine Salle de l’Ancienne Mairie La Souterraine
Expo l’Art de La Souterraine Salle de l’Ancienne Mairie La Souterraine dimanche 5 avril 2026.
Expo l’Art de La Souterraine
Salle de l’Ancienne Mairie Place Docteur Emile Parrain La Souterraine Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-05
Venez visiter cette exposition qui rassemble 13 artistes locaux et plusieurs membres du Groupe d’Art de la Bibliothèque Anglaise. Peintures, dessins, aquarelles, mais aussi photographies et produits artisanaux sont à découvrir, à admirer et à acquérir si coup de coeur ! .
Salle de l’Ancienne Mairie Place Docteur Emile Parrain La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine artlasout@gmail.com
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English : Expo l’Art de La Souterraine
L’événement Expo l’Art de La Souterraine La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Pays Sostranien