Expo le boeuf de printemps ! Tence Espace Culturel Tence

Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence Haute-Loire
Début : 2026-03-05 10:00:00
fin : 2026-03-08 19:00:00
2026-03-05
une expo avec de jeunes artistes et amateurs !
Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 29 81 73 contact@tectence.fr
English :
an exhibition with young artists and amateurs!
