Expo Le Cheval d’orgueil Manoir de Kérazan Loctudy

Manoir de Kérazan 25 rue du Suler Loctudy Finistère

Début : 2025-07-18

fin : 2025-08-24

2025-07-18

En partenariat avec le Musée Bigouden et la mairie de Pouldreuzic

À travers un parcours mêlant art et littérature, découvrez des œuvres

exceptionnelles issues de nos réserves et de collections privées

à l’occasion des 50 ans de l’oeuvre de Pierre-Jakez Helias. .

Manoir de Kérazan 25 rue du Suler Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 95 98 71 48

