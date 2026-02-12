Expo Le visible, le divisible et l’invisible Office de Tourisme Mont-de-Marsan

Expo Le visible, le divisible et l’invisible

Office de Tourisme 1, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-16

Trois artistes se rencontrent autour d’un même thème Le visible, le divisible et l’invisible.

Chacun explore, à travers sa technique, les frontières entre ce qui se montre et ce qui se devine, entre la matière et l’émotion, entre l’image et le mystère.

Le fusain trace l’ombre et la lumière du réel. Le collage assemble fragments, mémoires et sensations. .

Office de Tourisme 1, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 37 accueil@montdemarsan-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expo Le visible, le divisible et l’invisible

L’événement Expo Le visible, le divisible et l’invisible Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Mont-de-Marsan