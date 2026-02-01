EXPO Léa MKL La Riche

EXPO Léa MKL

Place du Maréchal Leclerc La Riche Indre-et-Loire

Début : Mardi 2026-02-27

fin : 2026-03-25

2026-02-27

Cette exposition se compose de planches originales de la bande-dessinée Les aventures fictives (Super Loto éditions) ainsi que de travaux autour de l’appréciation de soi, le rapport aux autres et du rôle joué quand on est une jeune femme bientôt trentenaire en 2026.

English :

This exhibition features original plates from the comic strip Les aventures fictives (Super Loto éditions), as well as works on self-esteem, relationships with others and the role played by a young woman in her thirties in 2026.

