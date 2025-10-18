EXPO LEGO BRIQUECOUL Machecoul-Saint-Même
EXPO LEGO BRIQUECOUL Machecoul-Saint-Même samedi 18 octobre 2025.
EXPO LEGO BRIQUECOUL
14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
Date(s) :
2025-10-18 2025-10-19
BRIQUECOUL 2025, l’événement LEGO® de l’année à Machecoul
Préparez-vous à vivre un week-end exceptionnel autour de l’univers LEGO® ✨ !
En famille, entre amis ou entre passionnés, découvrez une exposition unique qui fera briller les yeux des petits comme des grands.
Au programme
✅ Expo LEGO® venez admirer des constructions incroyables réalisées par des passionnés
✅ Animations pour petits et grands
✅ Boutiques pour repartir avec vos coups de cœur
✅ Restauration sur place pour profiter de la journée en toute tranquillité
️ Tarif 3€ par personne
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Cet événement est organisé en partenariat avec plusieurs écoles de Machecoul-Saint-Même (École Saint-Honoré, École Saint-Louis, École Jacques-Yves Cousteau, École La Genette).
Un moment convivial, créatif et festif à ne pas manquer dans le Pays de Retz !
Invitez vos amis, vos voisins, vos familles… plus on est de briques, plus on rit .
14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire expolegomachecoul@gmail.com
English :
BRIQUECOUL 2025, the LEGO® event of the year in Machecoul
German :
BRIQUECOUL 2025, das LEGO®-Ereignis des Jahres in Machecoul
Italiano :
BRIQUECOUL 2025, l’evento LEGO® dell’anno a Machecoul
Espanol :
BRIQUECOUL 2025, el acontecimiento LEGO® del año en Machecoul
L’événement EXPO LEGO BRIQUECOUL Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Sud Retz Atlantique