EXPO LEGO BRIQUECOUL Machecoul-Saint-Même

BRIQUECOUL 2025, l’événement LEGO® de l’année à Machecoul

Préparez-vous à vivre un week-end exceptionnel autour de l’univers LEGO® ✨ !

En famille, entre amis ou entre passionnés, découvrez une exposition unique qui fera briller les yeux des petits comme des grands.

Au programme

✅ Expo LEGO® venez admirer des constructions incroyables réalisées par des passionnés

✅ Animations pour petits et grands

✅ Boutiques pour repartir avec vos coups de cœur

✅ Restauration sur place pour profiter de la journée en toute tranquillité

️ Tarif 3€ par personne

Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés

Cet événement est organisé en partenariat avec plusieurs écoles de Machecoul-Saint-Même (École Saint-Honoré, École Saint-Louis, École Jacques-Yves Cousteau, École La Genette).

Un moment convivial, créatif et festif à ne pas manquer dans le Pays de Retz !

Invitez vos amis, vos voisins, vos familles… plus on est de briques, plus on rit .

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire expolegomachecoul@gmail.com

