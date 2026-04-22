Dettwiller

Expo lego

13 rue de l’église Dettwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 19:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

Venez voyager dans les mondes imaginaires de la Ludette ! .

13 rue de l’église Dettwiller 67490 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 02 35 20 laludette67@gmail.com

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English :

L’événement Expo lego Dettwiller a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région