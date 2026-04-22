Expo lego Dettwiller
Expo lego Dettwiller samedi 2 mai 2026.
Dettwiller
Expo lego
13 rue de l’église Dettwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 19:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
Venez voyager dans les mondes imaginaires de la Ludette ! .
13 rue de l’église Dettwiller 67490 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 02 35 20 laludette67@gmail.com
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English :
L’événement Expo lego Dettwiller a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région