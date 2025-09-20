Expo les ateliers de Prisme Centre Culturel Saint Pierre La Turballe

Expo les ateliers de Prisme Centre Culturel Saint Pierre La Turballe samedi 20 septembre 2025.

Expo les ateliers de Prisme

Centre Culturel Saint Pierre 13 Rue de l’église La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

L’association Prisme, vous propose une exposition des productions des ateliers de peinture et de modelage. .

Centre Culturel Saint Pierre 13 Rue de l’église La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 90 62 02 associationprisme44@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Expo les ateliers de Prisme La Turballe a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT44