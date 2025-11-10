Expo les herbiers d’Emilie VAST les arbres feuillus Gaillan-en-Médoc

Expo les herbiers d’Emilie VAST les arbres feuillus

Rue de l’Hôtel de Ville Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-10

fin : 2025-12-06

2025-11-10

Plasticienne, graphiste, photographe, Emilie VAST joue avec les lignes pures, la couleur en aplat et le contraste.

L’exposition, autant graphique que pédagogique, est un petit traité de botanique.

En partenariat avec biblio.gironde

Dans le cadre du programme « Cultivons nos jardins » du Réseau des bibliothèques MCPI .

Rue de l’Hôtel de Ville Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine

