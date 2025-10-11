Expo Les mystères de l’Univers en briques LEGO Saint-Quentin

Expo Les mystères de l’Univers en briques LEGO Saint-Quentin samedi 11 octobre 2025.

Expo Les mystères de l’Univers en briques LEGO

14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin Aisne

Tarif : 2 – 2 –

2

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2025-10-11

Après vous avoir émerveillé avec l’exposition Histoire en briques LEGO® , préparez-vous à décoller vers une nouvelle aventure ! La Galerie Saint-Jacques vous invite à un nouveau voyage, cette fois aux confins de l’univers, avec l’exposition Les mystères de l’univers en briques LEGO® .

Plongez dans l’épopée fascinante de l’exploration spatiale, racontée à travers des constructions spectaculaires en LEGO®, réalisées en collaboration avec l’agence française Epicure Studio.

L’exposition vous propose une aventure immersive et ludique, accessible à tous les âges, autour de trois grandes thématiques

• L’histoire de l’aéronautique

• La conquête de la Lune

• L’espace dans notre imaginaire collectif

Ce sont plus de 250 000 briques assemblées, 1 500 heures de travail minutieux, et une cinquantaine de maquettes impressionnantes qui vous attendent un astronaute grandeur nature, la célèbre fusée Saturn V, le mythique Concorde, ou encore Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry…

Un véritable hommage à l’ingéniosité humaine et à notre soif d’exploration.

L’exposition Les mystères de l’univers en briques LEGO® se déploiera sur huit mois, offrant ainsi un rythme de découverte étalé dans le temps et propice à l’exploration de multiples facettes de l’univers. Afin d’accompagner cette aventure au long cours, la programmation de médiation sera elle aussi scindée en deux temps

D’octobre à janvier

De février à mai

Ce découpage permet de proposer une médiation vivante, évolutive et adaptée, offrant au public une expérience renouvelée à chaque visite, tout en valorisant la richesse de l’exposition et la diversité des approches possibles.

Une expo À vivre, À Écouter et À lire !

Retrouvez un espace de médiation libre avec notre cabine d’enregistrement sonore mise à votre disposition. Petits et grands pourront y partager leurs impressions, questionnements ou histoires inspirées de l’exposition, qui seront ensuite diffusés sous forme de podcast sur le Facebook de la galerie. Une belle occasion de faire entendre sa voix et d’ajouter sa brique à l’univers collectif !

· Un nouvel espace lecture

Cet espace vous propose une sélection d’ouvrages soigneusement choisis, conçus pour enrichir l’exposition, approfondir certains thèmes, et surtout favoriser des moments de partage entre parents et enfants.

·Espace d’animation LEGO® Accès libre et créatif en continu

Au cœur de l’exposition, Epicure Studio vous propose un espace d’animation en accès libre entièrement dédié au jeu, à la découverte et à l’imagination à travers la célèbre brique LEGO® sous toutes ses formes.

Cet espace, pensé pour petits et grands, propose une expérience ludique et intergénérationnelle autour de plusieurs activités

Espace coussins & jeux en briques LEGO® et DUPLO® un coin tout doux pour construire, assembler et inventer librement.

Pixel Art en briques laissez libre cours à votre créativité en réalisant des œuvres pixelisées en 2D.

Le jeu du Dupliktou un défi d’observation où il faut retrouver les paires cachées.

Le jeu du Fojumo repérez les 7 différences dissimulées dans des visuels en briques.

Le jeu du Trouvetou partez à la recherche d’objets bien cachés dans une grille pleine de surprises.

Un lieu pour construire ensemble, développer le regard, partager une expérience sensible… et peut-être même inventer ses propres jeux !

· Les Fiches à collectionner, à annoter, à transmettre… ou à garder précieusement !

Chaque mois, une nouvelle fiche-guide de visite sera proposée, à collectionner au fil des saisons. Ces fiches développent à chaque fois une thématique différente en lien avec l’exposition, pour approfondir les contenus, croiser les savoirs.

Ces supports évolutifs permettent de renouveler l’expérience de visite à chaque passage, et invitent à revenir découvrir l’exposition sous un autre angle, mois après mois.

Des jeux pour tous les âges livret jeux & parcours numérique.

Pour accompagner les visiteurs dans leur découverte de l’exposition, deux dispositifs ludiques et adaptés aux âges sont proposés

– Un livret-jeux conçu spécialement pour les enfants, ce livret regorge de petits jeux, coloriages, défis d’observation et activités inspirées des œuvres exposées. Il permet aux plus petits de s’approprier l’exposition à leur rythme, tout en éveillant leur curiosité et leur sens de l’observation.

– Un parcours numérique interactif via l’application Baludik. Pour les familles et les ados, un parcours-jeu immersif est disponible sur smartphone via l’appli gratuite Baludik. Petits défis, énigmes à résoudre, indices cachés dans les salles… une façon originale et connectée d’explorer l’exposition tout en s’amusant ! Téléchargeable sur place ou en amont, ce parcours est une belle manière de vivre une aventure partagée et interactive.

Deux supports pensés pour une expérience inclusive, intergénérationnelle et évolutive à travers l’univers LEGO® et ses mystères.

Du 11 octobre 2025 au 31 mai 2026, ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h, et également le mercredi et le samedi matin de 10h30 à 12h30.

Galerie Saint-Jacques, 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin. 2 .

14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 97 64

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Expo Les mystères de l’Univers en briques LEGO Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-09-08 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois