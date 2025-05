Expo « Les p’tits formats » – Boisset, 31 mai 2025 15:00, Boisset.

Une expo d’un travail commun aux ateliers dessin/peinture de St Georges Lagricol, Boisset et Panissières à la Chapelle de Boisset sous la tutelle des Arts du plateau et de La Micheline.

Chapelle Saint-Roch

Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 57 40 91

English :

An exhibition of joint work by the drawing/painting workshops of St Georges Lagricol, Boisset and Panissières at the Chapelle de Boisset under the auspices of Arts du Plateau and La Micheline.

German :

Eine Ausstellung der gemeinsamen Arbeit der Zeichen- und Malateliers von St Georges Lagricol, Boisset und Panissières in der Kapelle von Boisset unter der Schirmherrschaft von Arts du plateau und La Micheline.

Italiano :

Mostra dei lavori congiunti dei laboratori di disegno/pittura di St Georges Lagricol, Boisset e Panissières presso la Chapelle de Boisset sotto gli auspici di Arts du Plateau e La Micheline.

Espanol :

Exposición conjunta de los talleres de dibujo y pintura de St Georges Lagricol, Boisset y Panissières en la Chapelle de Boisset, bajo los auspicios de Arts du Plateau y La Micheline.

